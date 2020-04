25% Rabatt – Grab them by the penis – Eine Komödie über das starke Geschlecht Freitag, 12. Juni, Mittwoch, 17. Juni und Mittwoch, 24. Juni jeweils um 20 Uhr im Casinotheater Winterthur

Theaterstückim Casinotheater Winterthur ZVG

Severine (Barbara Terpoorten) will Männer und Macht - und kriegt sie. Einziges Dilemma: Die Typen möchten zu schnell zu viel. Commitment, Beziehung und Kinder. Severine will aber vor allem an die Spitze der Firma. Sie angelt sich einen jüngeren Lover und steigt zielstrebig die Karriereleiter hoch. Dabei hat sie weder Skrupel noch Erbarmen, dafür Charme und Sexappeal. Die nächste Beförderung ist in Griffnähe, doch dann droht die Situation zu eskalieren. Denn in der Schweiz kommt eine Bewegung in Gang: #mentoo.

In ihrem ersten Bühnenstück hinterfragt Yvonne Eisenring festgefahrene Geschlechterrollen, dreht diese um und spitzt sie zu. Entstanden ist eine Komödie über Sex und Sexistinnen, Erfolg, Macht und Zahnpasta in Kondomen.

