Neuer Dienst für Winterthurer Friedhöfe – Dank Online-Suche das Grab der Grossmutter finden

Friedhöfe Winterthur – Neue Onlinekarte zeigt die Gräber aller Verstorbenen Wer nicht weiss, wo in Winterthur seine Grossmutter oder sein Grossvater begraben liegt, dem hilft eine neue Karte der Stadt. David Herter

Der Friedhof Rosenberg ist mit rund 12’000 Grabstätten der grösste in der Stadt. Foto: Madeleine Schoder

Schon länger erfasst die Stadt auch digital, wer in einem Einzelgrab, in einer Urnennische oder in einem Gemeinschaftsgrab seine letzte Ruhe gefunden hat. Nun macht die Stadt einen Teil dieser Daten öffentlich zugänglich.

Wer nach dem Grab eines Angehörigen oder einer Bekannten sucht, braucht neu nur den Namen in ein Suchfeld (links oben, neben der roten Lupe) des Stadtplans zu tippen. Die Karte zeigt daraufhin die genaue Lage des gesuchten Grabes. In dem System sind alle 12’814 aktuell in Winterthur belegten Grabstätten erfasst.

Mit dem Angebot will die Stadt die Suche nach dem Bestattungsort von verstorbenen Angehörigen vereinfachen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Insbesondere auf dem weitläufigen Friedhof Rosenberg sei dies ohne Hilfe schwierig.

Gesucht werden kann aber auch nach Grabstätten auf den sogenannten Quartierfriedhöfen Oberwinterthur, Seen, Töss und Wülflingen. Insgesamt gibt es in der Stadt 18’214 Grabstätten: in Reihengräbern, Privatgräbern, Urnennischen und Gemeinschaftsnischen. Rund zwei Drittel davon sind im Moment belegt.

