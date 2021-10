Valentino Rossi am GP Italien – Grandiose Abschiedsparty für den Dottore Mit 42 biegt Valentino Rossi auf die Zielgerade seiner grossen Motorradkarriere ein. Und wird beim letzten Heim-GP an seine dunkelste Stunde erinnert. Marco Keller

Am Sonntag wird sich in Misano letztmals in Italien eine gelbe Wand vor Valentino Rossi erheben. Foto: Danilo di Giovanni (Keystone)

Sogar die italienische Luftwaffe fliegt zu seinen Ehren

Noch einmal wird sich alles um ihn drehen. Zum letzten Mal tritt Valentino Rossi vor dem motorsportverrückten italienischen Heimpublikum an, in Misano. In jenem Landstrich an der Riviera adriatica, in dem fast alle italienischen PS-Künstler auf zwei Rädern aufgewachsen sind, ist auch der heute 42-Jährige gross geworden. Geboren in Urbino, lebt er längst in Tavullia, gerade einmal 14 Kilometer von der Rennstrecke entfernt. Mehr Heimvorteil geht nicht, nicht einmal für den mit Abstand populärsten Fahrer der Szene, der unter dem Kürzel VR46 längst die Marke des Motorsports schlechthin ist. Und der auch so populär ist, weil er zwar längst erwachsen ist, den Charme eines grossen Kindes aber nie verloren hat.