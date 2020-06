Transport auf eigene Kosten – Gratis abzugeben: Mythenschloss Das «Mythenschloss» soll einem Neubau weichen. Schade, findet ein Zürcher Grafiker, und hat eine Idee. Simon Huwiler

Lange steht das «Mythenschloss» nicht mehr. Foto: Andreas Konrad

Manche Gebäude haben mehr als ein Leben. Die Villa Windegg an der Bellerivestrasse etwa. Das erste Leben verbrachte sie an der Bahnhofstrasse, bis ihrem Besitzer angeblich die Trams zu laut wurden. Stein für Stein wurde sie abgebrochen, um im Seefeld ihr neues, zweites Leben zu beginnen.

Am Mythenquai steht ein Gebäude, dass vielleicht sogar drei Leben haben könnte. Unter dem Namen «Mythenschloss» bekannt, prägt es seit bald 100 Jahren das Zürcher Stadtbild. Und vielleicht steht es bald über die ganze Stadt verstreut.

Abgerissen, neu gebaut, abgerissen…

Seine erste Geburt hatte das «Mythenschloss» 1928. Damals erhielt es die noch heute prägende Fassade. Fünfzig Jahre später suchte die damalige Schweizerische Rückversicherung ein neues Bürogebäude und fand es am Mythenquai. Abrissbager machten sich am stattlichen Gebäude zu schaffen, das alte «Mythenschloss» wich einem Neubau. Mit den neuen Mietern zog aber auch der Geist des alten Gebäudes ein: In Form der klassischen Fassade, die an das alte Gebäude erinnern sollte.

2020 rollen wieder schwere Maschinen vor. Die Schweizerische Rückversicherung, mittlerweile in SwissRe umgetauft, sucht wieder ein neues Gebäude. Erneut soll das «Mythenschloss» einem Neubau weichen.

Beschwerden sind gescheitert, das Baurekursgericht attestiert dem Gebäude «bescheidene architektonische Qualität». Das Prunkschloss wirke nur alt, sei jedoch eine Rekonstruktion des Vorgängerbaus.

Das zweite Leben des «Mythenschlosses» geht zu Ende, sein drittes – kreatives – steht an. Geburtshelfer: Der Zürcher Andreas Konrad.

Alles ist zu haben, seien es die Säulen,… Foto: Andreas Konrad … die Fassade,… Andreas Konrad Bruchstellen verraten, dass sich hinter der alt wirkenden Fassade ein Betonbau versteckt. Andreas Konrad 1 / 7

Wer will, braucht ein grosses Auto

Er bedaure den Abriss, zitiert die Architekturzeitung Hochparterre den Grafiker. Er fragte sich, ob nicht zumindest ein Teil davon gerettet werden könnte. Nach Erkundigungen bei verschiedenen Stellen landete er schliesslich beim Abbruchunternehmen. Dieses gab grünes Licht: Man nehme, was man wolle.

Konrad will selbst nichts, doch er würde gerne Interessenten vermitteln. Kunststeinsäulen mit Balkon könnten also bald ein Zürcher Einfamilienhaus prägen. Auch prunkvolle Marmorsäulen aus dem Eingangsbereich warten auf neue Besitzer. Grafiker Konrad macht auch gleich Entwürfe, wie das aussehen könnte.

Grafiker Andreas Konrad hat sich überlegt, wie Teile des «Mythenschlosses» bestehende Gebäude ergänzen könnten. Andreas Konrad Andreas Konrad 1 / 4

Die Geschichte des «Mythenschlosses» könnte weitergehen. Vielleicht in Oerlikon, Schwamendingen oder Winterthur. Vielleicht auch an allen Orten gleichzeitig. Interessenten dürfen sich bei Konrad melden. Die Teile des alten «Mythenschlosses» werden kostenlos abgegeben. Abbau und Transport gehen selbstverständlich auf eigene Kosten.