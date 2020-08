Juso lanciert Initiative – Gratis in Bus und Tram durch Zürich Die Jungsozialisten Zürich wollen, dass alle den öffentlichen Verkehr in der Stadt kostenlos nutzen können. Davon würden nicht nur Leute mit kleinem Budget profitieren, teilt die Partei mit.

Gratis durch Zürich: Die Juso Stadt Zürich fordert kostenlosen ÖV für alle Passagiere. Bild: Keystone

Kostenloser öffentlicher Verkehr senke den CO 2 -Ausstoss und biete Menschen mit wenig Geld, Asylsuchenden und Sans-Papiers die Möglichkeit, sich freier in der Stadt zu bewegen, teilte die Juso Stadt Zürich am Freitag mit. Sie will dieses Anliegen deshalb vors Volk bringen und im November eine entsprechende Initiative lancieren.

Erst im Juni hatte das Bundesgericht die letzte verkehrspolitische Volksinitiative der Juso, «Züri autofrei», für ungültig erklärt. Man arbeite weiter an der Vision eines autofreien Zürichs, sagte Anna Luna Frauchiger, Co-Präsidentin der Juso Stadt Zürich auf Anfrage. Die neue Initiative sei eine Ergänzung dazu.

Momentan arbeite die Partei noch an einem möglichen Finanzierungskonzept. Als Vorbild könne etwa die französische Stadt Aubagne dienen, die ihren gratis ÖV mit einer speziellen Unternehmenssteuer finanziere. Weitere Beispiele seien Tallinn in Estland oder Luxemburg, schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.

SDA/tif