Protest gegen Monopolsender – Gratisarbeit für SRF Das Schweizer Fernsehen sucht Konzepte für neue Serien. Wer mitmacht, hat die Chance, eine grosse TV-Kiste zu entwickeln. Doch bezahlt wird die Arbeit am Konzept nicht. Andreas Tobler

Das geht zu weit: In «Wilder» wird Manfred Kägi von Rosa Wilder (gespielt von Sarah Spale) mit Waffengewalt in die Schranken gewiesen. Foto: Pascal Mora

«Modern, originell, frisch und auch mutig» dürfen sie sein – die Serien, die das Schweizer Fernsehen zukünftig produzieren will. So steht es in einer offenen Ausschreibung von SRF, die seit Montag online ist. Es ist also einiges möglich. Und alle – also auch Sie! – könnten ein Konzept für eine Serie einreichen.