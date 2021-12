40 Jahre Kultsong «Eisbär» – «Grauzone war wie ein verwunschener Schatz» 1980 stiegen drei Berner in einen Übungsraum und schrieben einen Welthit. Schlagzeuger und Bandgründer Marco Repetto erinnert sich. Hans Jürg Zinsli

Die Zeit in der Band Grauzone prägt Marco Repettos Leben bis heute . Foto: Christian Pfander

«So wie jetzt dieser Hochnebel», sagt Marco Repetto und schaut aus dem Fenster seiner Loftwohnung in Hinterkappelen. «So war diese Zeit Anfang der 1980er. Nur noch grauer. Sie war bleiern.» In Italien hätten gerade die Brigade Rosse gewütet, in Deutschland die RAF und in der Schweiz begannen die Jugendunruhen. «Zu dieser Weltlage passte unsere Musik bestens. Und natürlich auch der Name der Band: Grauzone.»

Wovon Marco Repetto hier in seiner Wohnung erzählt, das ist ein unvergleichliches Stück Schweizer Musikgeschichte, das genau vor 40 Jahren seinen Höhepunkt erreichte: 1981 kam der Song «Eisbär» heraus, schlug ein wie eine Bombe, und Grauzone mit Marco Repetto am Schlagzeug wurde weltberühmt.