Roman «Girlcrush» – Grell, laut und ungeheuer schnell Florence Given ist Influencerin, Feministin und Autorin. Hat ihr neues Buch mehr zu bieten als Social-Media-taugliche Punchlines? Mareen Linnartz

Die Unternehmerin Florence Given: Mehr als eine halbe Million Frauen (viele) und Männer (nicht ganz so viele) folgen ihr auf Instagram. Foto: Suki Dhanda («Guardian», Eyevine, Dukas)

Folgt man der Britin Florence Given auf Instagram, sieht das so aus: An einem Tag erläutert sie, viele Tattoos, Fingernägel in Krallenlänge, wie sie ihr giftgrünes Vintagekleid zu stylen gedenkt («mit einem Leoparden-T-Shirt drunter!»). Am nächsten plaudert sie über Dankbarkeitstagebücher. Zwischendrin pflegt sie noch ihre Werbepartnerschaften wie beispielsweise mit dem Hersteller des «Womanizer», eines enorm populären Vibrators, den sie beiläufig in ihre Handtasche plumpsen lässt. Und in ihrem Onlinestore verkauft Given T-Shirts wie Taschen mit Illustrationen und prägnanten Sätzen von sich darauf.