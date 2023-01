Corona-Massnahmen des Bundesrats – Grenzschliessungen, Lockdown und Contact Tracing – so wirksam waren sie in der Schweiz Eine neue Schweizer Studie zeigt den Wirkungsgrad der Corona-Massnahmen zu Beginn der Pandemie. Erbgut-Analysen der Sars-CoV-2-Viren liefern die entscheidenden Hinweise. Nik Walter

Die Massnahmen haben sich gut bewährt, wie eine aktuelle Studie eines Schweizer Teams von rund 50 Forschenden zeigt. Foto: Keystone

Mitte März 2020, als die Corona-Fallzahlen bereits rasant zunahmen, ging es plötzlich schnell. Am 13. März wurde die Grenze zu Italien geschlossen, drei Tage später waren auch die Grenzen mit allen anderen Nachbarländern zu. Einzig Personen, die im Ausland lebten und in der Schweiz arbeiteten, durften weiterhin einreisen. Paare hingegen, die auf verschiedenen Seiten der Grenzen lebten, konnten sich in der ersten Phase der Pandemie nicht mehr treffen – oder höchstens an einem Grenzzaun wie zum Beispiel zwischen Kreuzlingen und Konstanz.