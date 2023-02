Streit um Windkraft in Norwegen – Thunberg protestiert gegen BKW-Windpark Samische Rentierzüchter verlangen den Abriss von Windturbinen in Norwegen. Die Forderung wird von Klimaaktivistin Greta Thunberg unterstützt. Simon Wälti

Greta Thunberg und andere junge Aktivistinnen und Aktivisten blockieren den Zugang zum norwegischen Energieministerium. Foto: AFP

Aktivistinnen und Aktivisten der Minderheit der Samen demonstrieren in Oslo seit mehreren Tagen gegen die Windparks auf der Halbinsel Fosen im Westen Norwegens. An den Anlagen ist auch der Berner Stromkonzern BKW beteiligt. Aus Protest gegen die Turbinen blockierten die Demonstrierenden den Zugang zum Energieministerium – am Montag wurden sie dabei von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg unterstützt.