Konzert in Stockholm – Greta Thunberg überrascht mit Gesangseinlage Die schwedische Klimaaktivistin hat auf einem von Klimaschützern organisierten Konzert zum Hit «Never Gonna Give You Up» gesungen und getanzt.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Besucher eines von Klimaschützern organisierten Konzerts mit einer Gesangs- und Tanzeinlage überrascht. Vor der Menge in Stockholm sang Thunberg am Samstag zu dem 80er-Jahre Song «Never Gonna Give You Up» von Rick Astley.

Das Konzert in der schwedischen Hauptstadt zog trotz herbstlicher Temperaturen tausende Menschen an. Thunberg äusserte sich am Rande des Konzerts pessimistisch zu der bevorstehenden Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow. «So wie es jetzt aussieht, wird diese COP zu keinen grossen Veränderungen führen», sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

AFP/chk

