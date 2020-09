Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria – Griechische Polizei schiesst mit Tränengas auf Migranten Die Regierung in Athen will bis Dienstag alle Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager in Moria versorgen. Es brauche aber eine «europäische Lösung». Tobias Zick aus Panagiouda

Auf der Suche nach einer neuen Unterkunft auf der Insel Lesbos: In einem improvisierten Nachtlager essen zwei Kinder Biskuits. Foto: Alkis Konstantinidis (Reuters)

Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage haben die griechischen Behörden am Sonntag den Zugang zu der Strasse, auf der Tausende Menschen nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria gestrandet sind, weiträumig abgesperrt. Für Journalisten war es nicht mehr möglich, die Polizeisperren auf dem Weg dorthin zu passieren. Unterdessen trieben die Behörden den Bau eines neuen Zeltlagers auf einem Übungsgelände der griechischen Armee voran.

Griechenland will rasch helfen

Während schwere Baufahrzeuge und Lastwagen auf das Gelände an der Küste der Ägäisinsel Lesbos zusteuerten, erklärte Migrationsminister Notis Mitarakis bei einer Pressekonferenz am Rande des abgeriegelten Areals, es handle sich um ein «temporäres» Camp; die griechische Regierung setze alles daran, die gestrandeten Menschen schnellstmöglich mit Schlafplätzen, Wasser und Nahrung zu versorgen.

«Wir wollen Freiheit»: Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria demonstrieren gegen die Unterbringung in einem neuen Lager. Foto: Niels Wenstedt (Getty)

Etwa 300 Menschen seien seit Samstag bereits in das neue Lager aufgenommen worden, erklärte Mitarakis weiter; man sei zuversichtlich, bis Dienstag alle der insgesamt fast 12’000 gestrandeten Menschen versorgen zu können. Im Zuge von Corona-Schnelltests bei der Aufnahme seien sieben Infektionsfälle festgestellt worden, darunter fünf bislang unbekannte. Vor dem ersten Grossbrand am Mittwoch waren 35 Fälle festgestellt worden; von den meisten Infizierten fehlt bislang jede Spur. Es wird deshalb befürchtet, dass sich das Coronavirus nun rasant unter den Geflüchteten ausbreiten könnte.

Am Samstag hatten Gruppen von Migranten gegen ihre Unterbringung in einem neuen Lager auf der Insel demonstriert. Einige Demonstranten hielten handgeschriebene Plakate hoch, auf denen stand: «Wir wollen nicht zurück in eine Hölle wie Moria» und «Können Sie uns hören, Frau Merkel?» Bei der Demonstration kam es zu Ausschreitungen, die Polizei schoss Tränengas in Richtung der Protestierenden.

Hilfsorganisationen kritisieren Behörden

Hilfsorganisationen klagten, die Verteilung von Wasser und Lebensmitteln sowie die medizinische Versorgung der Geflüchteten würden durch die Behörden behindert. Am Sonntag wurden weitere Proteste erwartet. Griechenlands Migrationsminister Mitarakis appellierte an die anderen EU-Länder, sich an einer «europäischen Lösung» der Krise zu beteiligen.

Bau eines neuen «temporären» Lagers auf Lesbos: Kinder sitzen auf Material vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der UNO. Foto: Niels Wenstedt (Getty)

Insgesamt zehn europäische Staaten haben sich bislang zur Aufnahme von insgesamt 400 unbegleiteten Minderjährigen bereit erklärt. Davon wollen Deutschland und Frankreich jeweils 100 bis 150 übernehmen. Die Schweiz will rund 20 unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen. Das teilte der Bundesrat am Freitag mit. Im Zentrum steht für die Regierung aber die Hilfe vor Ort. (Lesen Sie hier den Kommentar zur Rolle der Schweiz.)

Deutscher Entwicklungsminister will ein Zeichen setzen

Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) drang auf eine Aufnahme von mehr Migranten aus Moria als vorgesehen. Deutschland könne ein Zeichen setzen und 2000 Menschen aufnehmen, sagte er dem Deutschlandfunk. Moria sei ein letzter Weckruf für die EU. Nach fünf Jahren Flüchtlingsdebatte sei der Zeitpunkt gekommen, nicht länger auf eine einheitliche europäische Linie zu warten. 2015 waren knapp 900’000 Migranten weitgehend unkontrolliert nach Deutschland eingereist.

Papst Franziskus hat Europa unterdessen zum Handeln aufgerufen. Er erinnerte am Sonntag in Rom an seinen Besuch auf der griechischen Insel Lesbos 2016 und seinen damaligen Appell für eine «menschenwürdige Aufnahme der Frauen und Männer, der Migranten und Flüchtlinge, derjenigen, die Asyl in Europa suchen».