Draussen essen im Winter – Griechischer Schein Veganer Gyros, überbacken mit Raclettekäse, auf dem Handy bestellt, leicht schlotternd gegessen. Typisch Dezember 2020. Meinung Beat Metzler und Marcel Reuss

Adventliche Hochsicherheitszone: Der einzige Weihnachtsmarkt der Stadt steht auf dem Tessinerplatz. Foto: Andrea Zahler

Schaue er in manche Restaurants, spüre er schon beim Vorbeigehen ein Kratzen im Hals, motzt der Vegi. So voll seien die. Aber nicht mehr lange, korrigiert der Karnivore. Denn bald machen sie Pleite; eine Warnung, die den Vegi nicht beirrt. Auf ein Aerosolbad habe er keine Lust. Diesen Winter diniere er nur «al fresco», wie die Amerikaner sagen. Unter kaltem, freiem Himmel.

«Al paranoido» würde besser passen, knurrt der Karnivore, der von einem feierlichen Mehrgänger in einer Gastrosternen-Stube träumt.

Gewagtes Experiment: Gyros mit Raclettekäse. Foto: Andrea Zahler

Das Angebot an winterlichen Outdoorküchen bleibt überschaubar in Zürich, vor allem wenn man nicht gemeinsam in einem Caquelon rühren möchte. So entscheiden sich die zwei für saisonal, das heisst für den einzigen Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr stattfinden kann. Eine Bewilligung haben die Stände auf dem Tessinerplatz erhalten, weil man «höchste Sicherheitsanforderungen» erfülle, sagt die Organisatorin.