Zürcher Velo-Strippenzieher - Grinsend mischt er die Veloszene auf

Zürcher Velo-Strippenzieher – Grinsend mischt Joko Vogel die Veloszene auf Am Mitgründer des Extrem-Rennens Tortour, das dieser Tage stattfindet, kommt in der Schweizer Radwelt niemand vorbei. Dabei hat der Zürcher auch eine illustre Karriere ausserhalb der Sportbranche. Emil Bischofberger

Bierimport, Hotel, Marketingagentur: Mittlerweile dreht sich Joko Vogels Leben aber hauptsächlich ums Velo in allen Facetten. Fotos: Urs Jaudas

1000 Kilometer. Auf dem Rennvelo. Allein. Ohne Pause. Ohne Schlaf.

Dieser Herausforderung stellen sich in diesen Tagen 2 Frauen und 24 Männer in der Solokategorie. Am Donnerstagabend sind sie im Sihlcity zu ihrer Abenteuerfahrt durch die ganze Schweiz gestartet, am Samstag werden sie zurückerwartet. Tortour nennt sich der Wettkampf – nomen est omen.

Dieses Rennformat ersann sich einst ein Quartett, der Zürcher Joko Vogel war einer davon. Mittlerweile geht die Tortour in seine 13. Ausgabe, Vogel ist als einziges Gründungsmitglied an Bord geblieben. Die drei Mitgründer waren Schaffhauser, entsprechend naheliegend war es, dass die Tortour dort ihr Start und Ziel hatte. Später zog Vogel mit seinem Event weiter nach Zürich.