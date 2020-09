Eisverlust durch Klimawandel – Grönland schmilzt Neue Messungen zeigen, dass die Schmelze des Grönländischen Eisschilds immer weiter voranschreitet. Ist der «Point of no return», der Punkt ohne Wiederkehr, bereits erreicht? Angelika Jung-Hüttl

Eisberge driften im August 2019 nahe Kulusuk ins offene Meer. Im letzten Jahr hat Grönland besonders viel Eis verloren. Foto: Felipe Dana/AP

Das Grönlandeis schrumpft seit etwa 20 Jahren immer stärker und könnte schon jetzt den Punkt ohne Wiederkehr überschritten haben. Das geht aus zwei Studien hervor, die in der Zeitschrift «Nature Communications Earth & Environment» erschienen sind. Selbst wenn sich die Erderwärmung sofort stoppen liesse, würde sich die zweitgrösste Eismasse der Erde demnach nicht erholen, sondern einige Jahrtausende lang weiter abschmelzen – und könnte sogar ganz verschwinden. Der Meeresspiegel läge bei einem vollständigen Verschwinden des Eisschilds etwa sieben Meter höher als heute. Auch der Golfstrom, der für das milde Klima in Europa sorgt, würde sich verändern.

In beiden Studien stützen sich die Wissenschaftler hauptsächlich auf Messdaten, die das Satelliten-Duo «Tom» und «Jerry» seit 2002 laufend aus dem Weltraum zur Erde funkt. Sie umkreisen nur 200 Kilometer voneinander entfernt hintereinander in etwa 470 Kilometer Höhe die Erde und erfassen dabei das Schwerefeld unseres Planeten. «Grace» und «Grace-FO» heissen die Missionen, in die diese Daten einfliessen.

Effiziente Satelliten

Klimaforscher können damit die Wasserumverteilung auf der Erde zentimetergenau vermessen – in den Meeren ebenso wie auf den Kontinenten und auch auf den grossen Eisschilden auf der Nord- und der Südhalbkugel. Sie verändern sich ständig, weil auch Eis langsam fliesst, weil es schmilzt und an den Rändern Eisberge abbrechen – oder weil es durch Schneefall an Masse gewinnt. Nur einen Monat braucht das Satelliten-Tandem, um den gesamten Planeten flächendeckend zu überfliegen und dabei sein Wasser zu vermessen.

«Wir können die Veränderungen vor allem viel schneller grossräumig erfassen und beziffern als mit allen Messungen, die wir punktuell vom Boden aus machen können – etwa von den 18 Schnee- und Eisbeobachtungsstationen, die wir auf Grönland haben», erklärt Ingo Sasgen, Geophysiker am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven. Er hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern die Massenveränderungen in den letzten 20 Jahren rekonstruiert.

In diesem Zeitraum kam es aufgrund ungewöhnlich hoher Temperaturen zu grossen Schwankungen bei der sommerlichen Eisschmelze.

Der Grönländische Eisschild war seit über 100 Jahren noch nie so stark

aus dem Gleichgewicht.» Ingo Sasgen, Alfred-Wegener-Institut

Von den 1960ern bis zum Jahr 2000 war der Eisschild im Gleichgewicht. Eisverlust und Eiszuwachs hielten sich in etwa die Waage. Für die Schwankungen nach dem Jahr 2000, die sich in den Grace-Daten niederschlagen, fand das Team beim Abgleich mit Wetterdaten schnell eine Erklärung. «Immer häufiger hatten wir stabile Hochdruckgebiete über dem Eisschild», sagt Sasgen. «Wärmere Luft aus den mittleren Breiten strömte nach Grönland, der Himmel war wolkenlos, beides begünstigt ein Schmelzen des Eises.»

Grosser Eisabbruch Infos einblenden Der Nioghalvfjerdsfjord nordöstlich von Grönland ist heute der grösste Eisschild in der Arktis, nachdem der Petermann-Gletscher nordwestlich der Insel in den letzten Jahren viel Eis verloren hat. Nun zerbricht jedoch auch der Nioghalvfjerdsfjord, wie Satellitenbilder des europäischen Umweltüberwachungsdienstes Copernicus zeigen. Der ins Meer abgebrochene Teil ist etwa 110 Quadratkilometer gross. Die Satellitenbilder dokumentieren, dass das Eis in weitere Teile aufbrach. Für die Klimaforscher ist das ein weiteres Indiz für den schnellen Klimawandel in Grönland. Die Atmosphäre hat sich in dieser Region gegenüber 1980 um etwa drei Grad Celsius erwärmt. (lae)

2012 verzeichneten die Zwillingssatelliten den ersten Schmelzrekord. Grace dokumentierte allein im Juli jenes Jahres einen Eisverlust von über 234 Gigatonnen, was einen Meeresspiegelanstieg von einem halben Millimeter zur Folge hatte. Noch gravierender war die Schmelze im letzten Jahr. 2019 steht ein Eisverlust von 1137 Gigatonnen einem Eiszuwachs von nur 595 Gigatonnen gegenüber. Es ist also doppelt so viel Eis verloren gegangen, wie durch Schneefall dazugekommen ist. «Der Grönländische Eisschild war, seit man verlässliche Wetterdaten hat, also seit über 100 Jahren, noch nie so stark aus dem Gleichgewicht», so die Bilanz von Ingo Sasgen.

2017 und 2018 war es relativ kalt und schneereich auf Grönland. Trotzdem, so der Geophysiker, zeigten die Satellitendaten, dass auch in diesen Jahren die Massenbilanz negativ war – und zwar «durch den starken Ausstoss an den Auslassgletschern». Am Rand der Insel fliesst das Eis langsam in gewaltigen Gletscherströmen ins Meer, im Sommer brechen Unmengen von Eisbergen ab. Auch 2020 war es bisher kälter als in den Rekordjahren 2012 und 2019. «Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Schneezutrag auch heuer wieder geringer sein wird als der Abstrom», sagt Sasgen.

Nahe am Kipp-Punkt

Ist das Grönlandeis also tatsächlich schon am Point of no return, am Kipppunkt, angekommen? Ingo Sasgen möchte sich nicht festlegen. «Es kommt vor allem darauf an, wie sich die Temperaturen weiterentwickeln.» Steigen sie weiter an, dann vergrössern sich die Ablations- oder Zehrzonen – das sind die tiefer gelegenen Schmelzbereiche des flach ansteigenden, im Zentrum über 3000 Meter hohen Eisschildes. «Sie werden in den warmen Sommermonaten immer grösser», so der Wissenschaftler. Der Kipppunkt sei überschritten, wenn durch die Erderwärmung Ausnahmejahre wie 2019 zur Regel würden.

«Wir sind in der Nähe des Punktes, und irgendwann haben wir ihn erreicht.»

Eisberge bei Ilulisst, einer Küstenstadt im Westen von Grönland. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Autoren der zweiten Studie, Michalea King vom Byrd-Polar- und Klimaforschungszentrum an der amerikanischen Ohio-State-Universität und ihre Kollegen, meinen dagegen, dass der Point of no return bereits erreicht ist. Sie leiten das von den Prozessen ab, die sich an den Rändern des Eisschildes abspielen. Die oft mehr als zehn Kilometer breiten Gletscherzungen schmelzen zum einen von unten durch den Kontakt mit dem wärmeren Meerwasser. Vor allem aber trägt ihr Kalben, das Abbrechen von Eisbergen, zur Reduzierung des Grönlandeises bei.

Grosser Eisverlust an den Rändern

«Wir haben gesehen», so Michalea King, «dass der Eisverlust an den Fronten der Auslassgletscher in einer Periode von nur fünf bis sechs Jahren stark zugenommen hat.» Bis in die 1990er-Jahre hinein, als das Grönlandeis noch in der Balance war, gingen an den Rändern jährlich 450 Gigatonnen verloren. Ab dem Jahr 2000 stieg dieser Wert auf 500 Gigatonnen pro Jahr an. Der Schneefall in den höheren und kälteren Lagen des Eisschildes, der für ständigen Nachschub bei den Auslassgletschern sorgt, erhöhte sich jedoch nicht. Die Folge: Die ins Meer mündenden Gletscher haben sich kilometerweit zurückgezogen.

Dazu kommt die Topografie Grönlands unter dem Eisschild. Dort gibt es viele Kilometer tief ins Zentrum hineinreichende Fjorde und Meeresbuchten, die heute noch mit Eis gefüllt sind. Sobald die Fronten der Auslassgletscher während ihres Rückzugs auf diese Bereiche treffen, könnten sie laut King stärker und auf grösserer Fläche mit dem Meerwasser in Berührung kommen als bisher. Auch das würde das Schmelzen beschleunigen.

Die Prozesse an den Rändern des Eisschildes haben die Dynamik der gesamten Eismasse Grönlands destabilisiert und den Massenverlust verstärkt, erklärt Kings Kollege Ian Howat. «Sogar wenn das Klima wieder ein bisschen kälter werden würde als heute», meint der Wissenschaftler, «würde das Grönlandeis weiterhin an Masse verlieren.» Der Kipppunkt wäre damit schon heute überschritten.