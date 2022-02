Gegen Russlands Angriffskrieg – Grösste Friedensdemo in Bern seit 2003

Gegen 20’000 Menschen haben am Samstag in Bern für Frieden in der Ukraine protestiert. Für den Bundesrat gab es Pfiffe. Julian Witschi , Dres Hubacher (Fotos)

Ein Kind streckt eine selbst gebastelte Friedenstaube in die Luft. Foto: Jürg Spori

Zwei Tage nach Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine haben Demonstranten in Bern ein eindrückliches Zeichen für Frieden gesetzt. Zwischen 15’000 und 20’000 Menschen marschierten am Samstagmittag durch die obere Altstadt. Es war damit die grösste Friedensdemonstration in Bern seit dem Jahr 2003, als über 40’000 Menschen gegen den Irak-Krieg protestierten.