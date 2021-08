Baudirektion genehmigt Umzonung - Grösster Surfpark Zürichs nur noch eine Abstimmung entfernt

So soll der Surfpark aussehen Infos einblenden

Angrenzend an die bestehende Sportanlage Wisacher soll in Regensdorf eine Surfanlage – künstlicher See mit rollenden Wellen – erstellt werden. Geplant ist ein Wasserbecken, in welchem künstliche Wellen erzeugt werden, ergänzt mit einem Schwimmbecken (circa 50 mal 15 Meter) und einem Planschbecken für Kinder. Zudem soll ein Gebäude mit einem Surfladen, Schulungsräumen und Restaurants gebaut werden. Neben den Wasseranlagen sind zusätzlich ein Pumptrack, ein Skaterpark, Bouldersteine und Beachvolleyballfelder vorgesehen. Der restliche Teil des Areals soll möglichst naturnah gestaltet werden.

Gemäss Planvorlage wird mit einem durchschnittlichen Besucheraufkommen von 500 Personen pro Tag und einem Bedarf von 218 Parkplätzen für die Surfanlage gerechnet. Hierfür ist ein mehrgeschossiges Parkhaus im Bereich der Wisacherstrasse vorgesehen. Dieses Parkhaus soll den Bedarf der Surfanlage wie auch den Bedarf der bereits bestehenden Sportanlagen im Gebiet Wisacher abdecken.

Für die Erstellung der Surfanlage und der weiteren Nutzungen werden rund 6,1 Hektaren benötigt (ohne Parkhaus). Dies entspricht etwa der Fläche von 8,5 Fussballfeldern.