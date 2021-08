300’000 Impfungen in Oerlikon – Grösstes Zürcher Impfzentrum ist geschlossen Die Massenimpfung neigt sich dem Ende zu. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach dem Corona-Piks wieder. Reichen die Kapazitäten? Pascal Unternährer

Ein Bild, das nunmehr der Vergangenheit angehört: Massenimpfung in der Messe Zürich. Foto: Sabina Bobst

Der abschliessende Corona-Piks wurde in der Messe Zürich am Freitag um circa 19.30 Uhr gesetzt. Es war in Oerlikon die Letzte von rund 300’000 Impfungen seit Eröffnung am 6. April. Gemäss Claude Kaufmann von der Zentrumsbetreiberin Hirslanden wurden zu Stosszeiten im Juni täglich 5500 Injektionen verabreicht – auf 36 sogenannten Impfstrassen.

1000 Männer und vor allem Frauen – Pflegerinnen, Ärztinnen, administratives Personal – sind als helfende Kräfte eingesprungen. Das Impfzentrum Messe war das grösste des Kantons. Zum Vergleich: Das inzwischen geschlossene Impfzentrum Meilen hat gut 60’000 Impfungen verabreicht. Für die anderen Zentren liegen noch keine Zahlen vor. Gemäss Hirslanden-Sprecher Kaufmann ist es in der Messe zu keinen schweren Zwischenfällen gekommen.