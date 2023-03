Verfahren kurz vor Einstellung – Grossbrand am HB: Staatsanwältin ging von Brandstiftung aus Lange rätselte man, was zum spektakulären Grossbrand der historischen Häuser am Zürcher Hauptbahnhof im August 2018 geführt hat. Nun werden neue Details bekannt. Corsin Zander

Feuerwehrmänner kämpften im August 2018 mit allen Mitteln gegen die Flammen in der Häuserzeile aus der Zeit der Eingemeindung Ende des 19. Jahrhunderts beim Zürcher Hauptbahnhof. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es ist nicht übertrieben, wenn man von einem Jahrhundertbrand in Zürich spricht. In der Nacht auf Samstag, den 25. August 2018, ist in einer Häuserzeile am Bahnhofquai 9, 11, 15 und Bahnhofplatz 1 ein Feuer ausgebrochen. Der Leiter der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) sagte fünf Monate nach dem Vorfall: «Der Brand beim Hauptbahnhof war einer der teuersten Feuerschäden in der über 200-jährigen Geschichte der GVZ.» Allein den Schaden an der Hülle des Gebäudes bezifferte die Versicherung auf 25 Millionen Franken.