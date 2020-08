Resultat in 90 Minuten – Grossbritannien führt Corona-Schnelltests ein Um Übertragungsketten schnell zu unterbrechen, bringt das Vereinte Königreich zwei neue Arten von Coronatests auf den Markt. Über 6 Millionen Schnelltests sollen ab kommender Woche zur Verfügung stehen.

5,8 Millionen DNA- und 450’000 Abstrichtests: Grossbritannien will bei Infektionen schneller reagieren können. (Archivbild) Keystone/Daniel Bockwoldt

Zur Eindämmung des Coronavirus will Grossbritannien zwei neue Arten von Schnelltests einführen. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte laut einer Mitteilung seines Ministeriums vom frühen Montagmorgen: «Millionen neuer Coronavirus-Schnelltests werden vor Ort in weniger als 90 Minuten Ergebnisse liefern und uns helfen, Übertragungsketten schnell zu unterbrechen.» Ab der kommenden Woche würden Krankenhäusern, Pflegeheimen und Laboren rund 5,8 Millionen DNA- und 450’000 Abstrichtests zur Verfügung gestellt, hiess es weiter.

Beide Tests könnten Covid-19 und andere vor allem im Winter wütende Viren wie Grippeviren nachweisen, hiess es weiter. Dadurch werde die Testkapazität enorm erhöht. Für die Durchführung der Tests sei kein geschultes medizinisches Fachpersonal erforderlich, was bedeute, dass sie auch in eher nicht-klinischen Umgebungen durchgeführt werden könnten. «Die Tatsache, dass mit diesen Tests sowohl Grippe als auch Covid-19 nachgewiesen werden kann, wird uns auf dem Weg in den Winter enorm helfen, so dass die Patienten den richtigen Rat befolgen können, um sich und andere zu schützen», sagte Hancock.

Das Vereinigte Königreich ist in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Mehr als 306’000 Fälle wurden laut Universität Johns Hopkins in Baltimore bislang registriert, mehr als 46’200 Infizierte starben.

( SDA/chk )