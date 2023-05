Letzter Wunsch von Elisabeth Kopp – Grosse Abdankungsfeier fordert die kleine Gemeinde Zumikon Am Mittwoch nimmt die Schweiz Abschied von Alt-Bundesrätin Elisabeth Kopp. Ihre Wohngemeinde Zumikon bereitet sich auf ein Verkehrschaos vor. Fabienne Sennhauser

An gewöhnlichen Tagen ist im Dorfzentrum von Zumikon kaum etwas los. Diesen Mittwoch dürfte das anders sein. Foto: André Springer

Beschaulich. So lässt sich die Gemeinde Zumikon beschreiben. Diese Woche allerdings droht dem 5600-Seelen-Dorf der Kollaps. Rund um den Dorfplatz, wo sonst in aller Ruhe der Springbrunnen plätschert, wird sich am Mittwochnachmittag Schweizer Politprominenz versammeln.