Containerbrand – Grosse Explosion in Hafen von Dubai Ein Container an Bord eines Schiffes im Hafen von Dubai ist in Flammen aufgegangen.

Mit einem lauten Knall ist ein Container an Bord eines Schiffes im Hafen von Dubai in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden, teilte das Pressebüro des Emirats in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter mit. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Das Ausmass des Schadens sei noch nicht ersichtlich, auch die Ursache für den Brand sei nicht bekannt.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.