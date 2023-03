Podcast «Tages-Anzeigerin» – Grosse Frauen der Geschichte Kleopatra, Audre Lorde oder Sisi: Wie das Leben von Frauen mit historischer Bedeutung neu erzählt wird im Film, in Podcasts oder in fiktionaler Literatur. Priska Amstutz Co-Host Annik Hosmann Co-Host Laura Bachmann als Produzentin

Kleopatra (hier dargestellt von Elizabeth Taylor), Dichterin und Civil-Rights-Aktivistin Audre Lorde und Kaiserin Sisi von Österreich-Ungarn haben eines gemein: Sie waren prägend für die Geschichte. Fotos: PD

Kleopatra prägte als letzter weiblicher Pharao das alte Ägypten und das Römische Reich. Audre Lorde beeinflusste als Dichterin und Ikone des schwarzen Feminismus massgeblich das Civil Rights Movement. Und das tragische Leben von Sisi, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, berührt bis heute Millionen, modern erzählt in Adaptionen für Film und Fernsehen.

Es gibt viele historisch relevante Frauen, deren Leben, Schaffen und Wirken Inspiration für neue, fiktionale Literatur, sachliche Aufarbeitung in Podcast-Folgen oder Stoff für dramatische Drehbücher liefern. In einer neuen Folge von «Tages-Anzeigerin» widmen sich Annik Hosmann und Priska Amstutz diesen grossen Frauen der Geschichte und geben dabei Tipps zu Büchern, Podcasts und Filmen, die historische Frauen in den Mittelpunkt stellen.

