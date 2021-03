Pandemie – Grosse Militärparade zum 95. Geburtstag der Queen fällt aus Wie bereits im vergangenen Jahr wird Königin Elizabeth II. ihren Geburtstag auf Schloss Windsor begehen. Dies teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

Bereits 2020 feierte sie ihren Geburtstag auf Schloss Windsor: Königin Elizabeth II. KEYSTONE

Die britische Königin Elizabeth II. muss zu ihrem 95. Geburtstag auf die traditionelle Militärparade in London verzichten. Die Queen werde ihren Ehrentag wegen der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr auf Schloss Windsor begehen, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

Elizabeth II. hat eigentlich am 21. April Geburtstag. Die offizielle Feier findet jedoch normalerweise im Juni statt, weil dann für gewöhnlich besseres Wetter ist. Zu der prunkvollen Militärparade zu Ehren der Queen versammeln sich alljährlich tausende Zuschauer in der britischen Hauptstadt. Die doppelte Geburtstagstradition geht auf König George II. zurück, der im Jahr 1748 entschied, seinen Geburtstag im Sommer feiern zu lassen. Sein eigentlicher Geburtstag war am 30. Oktober.

Bereits im vergangenen Jahr war wegen der Pandemie zum Geburtstag der Queen eine kleinere Militärparade auf Schloss Windsor abgehalten worden. Die Monarchin und Prinz Philip waren im Januar gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Der 99-jährige Ehemann der Königin musste sich kürzlich einer Herz-OP unterziehen. Nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt kehrte er am Dienstag ins Schloss Windsor zurück.

AFP