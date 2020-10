Engpässe beim Testing – Lange Wartezeiten für Corona-Tests an Zürcher Spitälern Wer einen Termin für einen Virustest am Unispital oder am Triemli sucht, wird auf Freitag oder gar Samstag vertröstet. Ein Spital hat aber noch Kapazität. Pascal Unternährer , Andreas Frei

Sich testen zu lassen, ist nicht einfach: Das Testcenter des Stadtspitals Triemli ist stark ausgelastet. Foto: Andrea Zahler

«Wählen Sie einen Termin»: Wer am Donnerstagmorgen um 9 Uhr online ein Zeitfenster für einen Corona-Test am Stadtspital Triemli sucht, findet frühestens einen Termin am Freitagabend, 18 Uhr. Bereits am Mittwochabend waren alle Termine vom Donnerstag belegt.

Beim Stadtspital Waid und Triemli bestätigt man den Ansturm. Es gebe derzeit viele Anfragen, man sei stark ausgelastet. Patientinnen und Patienten mit Symptomen können notfalls spontan zum Testzelt beim Notfalleingang kommen, doch sei mit langen Wartezeiten zu rechnen. Empfohlen wird, nur auf Anmeldung zu kommen. Das Stadtspital plane eine Ausweitung der Testkapazitäten, heisst es. Wann und wo, ist aber noch unklar.