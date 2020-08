Spurensicherung vor Ort – Grosseinsatz der Polizei im Kanton Schwyz In Sattel hat die Polizei in einem Wohnhaus eine verletzte Person vorgefunden. Sie musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. UPDATE FOLGT

Die Kantonspolizei Schwyz war in der Nacht auf Grosseinsatz. Video: Tamedia

In Sattel im Kanton Schwyz ist die Polizei am frühen Dienstagmorgen zu einem grösseren Einsatz ausgerückt. Sie fand eine verletzte Person vor, die mit der Rega in ein Spital geflogen werden musste. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Ein Sprecher der Schwyzer Kantonspolizei bestätigte den Einsatz in einem Wohnquartier, über den der «Bote der Urschweiz» und «Blick.ch» berichtet hatten. Er präzisierte, es sei ein Haus abgeriegelt und dazu eine Strasse gesperrt worden.

Die Spurensicherung laufe noch. Für die Anwohner habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Nähere Angaben zum Vorfall kündigte der Sprecher für den Verlauf des Vormittags an.

SDA