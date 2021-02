Polizeieinsatz in Winterthur – Frau in Oberwinterthur erschossen In Oberwinterthur wurde eine 32-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes. Der 76-jährige mutmassliche Täter wurde verhaftet. David Herter , Gregory von Ballmoos UPDATE FOLGT

Schwer bewaffneter Polizist am Einsatzort in Oberwinterthur. Foto: Marc Dahinden

Am Dienstagmittag kam es in Oberwinterthur zu einer Gewalttat. Stadt- und Kantonspolizei rückten um 12 Uhr aus und sperrte Teile der Farmerstrasse in Zinzikon.

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses fanden die Polizisten eine tote Frau. Die 32-Jährige wies Schussverletzungen auf. Der mutmassliche Täter hielt sich in der Wohnung auf. Er wurde von der Polizei verhaftet. Es handelt sich um einen 76-jährigen Mann. Das Opfer und der mutmassliche Täter sind serbische Staatsangehörige.

Kind des Opfers wohlauf

In der Wohnung hielt sich auch das knapp 2-jähriges Kind des Opfers auf. Laut Polizei ist das Kind wohlauf. Es wurde in eine «geeignete Institution» gebracht.