Brand in Küsnacht – Grosser Schaden bei nächtlichem Feuer in Kindergarten In Küsnacht hat es am frühen Mittwochmorgen in einem Kindergarten gebrannt. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr Küsnacht musste am frühen Mittwochmorgen einen Brand in einem Kindergarten löschen. Foto: Moritz Hager (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Kindergarten ist am frühen Mittwochmorgen in Küsnacht grosser Sachschaden entstanden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging kurz nach drei Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass aus einem Gebäude an der Weinmanngasse dichter Rauch dringen würde. Die ausgerückte Feuerwehr konnten den Brand, der im Erdgeschoss der Liegenschaft ausgebrochen war, rasch löschen.

Ursache wird ermittelt

Der entstandene Brand- und Russschaden im zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück verwaisten Kindergarten sowie in der darüber liegenden Wohnung wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Die vier Mieter der Wohnung konnten die Liegenschaft selbständig verlassen, mussten jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Küsnacht und Zollikon sowie drei Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.

«Es lief alles kontrolliert»

Schulpräsident Klemens Empting (FDP) ist trotz des Unglücks beruhigt, wie die Krisenbewältigung im Kindergarten mit dem Schulpersonal ablief. «Heute Morgen haben wir die Kinder vor dem Haus empfangen und sind zusammen ins Schulhaus Dorf gegangen.» Dort, im rund 500 Meter entfernten Schulhaus Wiltiswacht, befinden sich zwei Kindergkartenklassen, auf die die 18 Kinder von der Weinmanngasse aufgeteilt wurden. «Alles lief ruhig und kontrolliert ab, im Schulhaus war man gut vorbereitet auf die zusätzlichen Kinder», sagt Empting.

Das soll aber nur eine kurzfristige Lösung sein. Bereits werde der stillgelegte Kindergarten im Alderhaus als Ersatz reaktiviert, erklärt der Schulpräsident. Wie lange die Kinder dort bleiben müssen, hängt vom Schadensausmass am Brandort ab. «Ich kann zeitlich noch keine Angaben machen, wir warten ab, was die Fachleute berichten», sagt Empting. Gleiches gelte für die derzeit nicht benutzbare Wohnung über dem Kindergarten.

