Förderbeiträge für Zürcher Kleintheater – Grosser Tanz um städtische Theaterförderung im Gemeinderat In einer langen Debatte diskutierte das Stadtparlament über die Förderung von kleinen Kulturinstitutionen. Die Erkenntnis zum Schluss: Es fehlt an Geld. Das spüren nun zwei kleine Theater besonders. Corsin Zander

Dem Theater Stok will die Stadt Zürich nicht mehr weiter finanziell unter die Arme greifen: Aufführung des Theater Touche 2015 in dem Zürcher Kleintheater. Foto: Reto Oeschger

Ab dem nächsten Jahr gilt in Zürich die neue Konzeptförderung Tanz und Theater. Eine neunköpfige Jury entschied, welche Kleintheater künftig in den nächsten sechs Jahren von der Stadt Zürich gefördert werden sollen. 2020 hatte das Zürcher Stimmvolk das Konzept gutgeheissen. Nun hat der Gemeinderat am Mittwochabend über die Vorschläge des Stadtrats befunden, welche Theater geförert werden sollen. Dabei zeigte: Von ganz links bis ganz rechts ist man unzufrieden.

Als Corine Mauch den Entscheid im April der Öffentlichkeit vorstellte, sagte sie: «Wir wollen Bewegung in die subventionierte Szene bringen.» Die SVP konstatierte in einer Fraktionserklärung im Gemeinderat trocken: «Es blieb alles beim Alten.» Belebt worden sei einzig der bürokatische Aufwand für die kleinen Theater. Und von der AL heisst es, es habe kaum eine Diversifizierung innerhalb der Szene stattgefunden: «Im Gegenteil zementiert der Antrag des Stadtrats grösstenteils den Status quo.»

Zirkus wird neu in Theaterförderung aufgenommen

Um insgesamt 3,9 Millionen Franken haben sich 13 Institutionen mit ausführlichen Konzepten für sechsjährige Fördergelder beworben. In sieben ganztägigen Beratungssitzungen beriet die Jury über die Konzepte. Zwei Konzepte fielen komplett durch. Zwei weitere, die traditionsreichen Kleintheater Stok und Keller 62, empfand die Jury als zu unbedeutend für die Theaterlandschaft. Fördergelder zugesprochen erhalten die Theater Winkelwiese, Rigiblick, Stadelhofen, Hora, Purpur, Sogar, das Festival «Zürich tanzt» und das Miller’s, die bisher auch schon Fördergelder erhalten hatten. Neu aufgenommen wurde das Zirkusquartier, zu dem der Zirkus Chnopf gehört – und das bisher aus anderen städtischen Fördergeldern untersützt worden war.

Dass das Zirkusquartier etablierten Theatern die Gelder wegnehmen soll, verstehen die GLP, die Mitte, die EVP und die FDP nicht. Sie forderten mit einem Rückweisungsantrag, den Zirkus aus einem anderem Topf zu fördern. Weder in der Volksabstimmung noch in der gemeinderätlichen Beratung sei je die Rede davon gewesen, dass auch zirkzensische Kunst zur Tanz- und Theaterlandschaft gehöre, sagte Yasmine Bourgeois (FDP). Die 300’000 Franken, die das Zirkusquartier erhalten würde, soll der Stadtrat an die anderen acht Institutionen sowie an das Stok und den Keller 62 verteilen.

Rettungsversuche für Stok und Keller 62

Mit einem Begleitpostulat versuchten Urs Riklin (Grüne) und Roger Föhn (EVP) die beiden Kleintheater noch zu retten. Der Stadtrat hatte den beiden Institutionen für die nächsten zwei Jahre 120’000 Franken (Stok) und 75’000 Franken (Keller 62). Das sind 25’000 Franken mehr als sie heute erhalten. Diese sogenannten Abfederungsbeiträge sollen es den Theatern ermöglichen, eine Zukunft ohne Subventionen zu entwickeln. Die Verantwortlichen der beiden Häuser bezweifeln allerdings, ob das möglich ist. Das Postulat von Riklin und Föhn verlangt vom Stadtrat, dass er die Theater bis 2029 unterstützt, wenn dann neue Fördergelder vergeben werden.

Das Postulat der Grünen fand mit 62 Ja- zu 56 Nein-Stimmen eine knappe Mehrheit. Der Stadtrat zeigte sich auch bereit, das Postulat zu prüfen, wie die Stadtpräsidentin Corine Mauch erklärte. Allerdings habe man rechtliche Bedenken, ob sich der Vorstoss umsetzen lasse. Denn um die beiden Theater bis zu 2029 zu fördern, wäre mehr Geld nötig, als die insgesamt 600’000 Franken, die dem Stadtrat für Abfederungsmassnahmen zur Verfügung stehen. Das Theater Stok und der Keller 62 werden also weiterhin um ihre Existenz zittern müssen.

Grosse Theaterhäuser werden unbefristet subventioniert Während die kleinen Theaterhäuser sich alle sechs Jahre um Fördergelder bewerben müssen, erhalten die grossen städtischen Institutionen weiterhin unbefristet Geld von der Stadt. Dazu gehören: Schauspielhaus, Theater Neumarkt, Hechtplatz Theater, Tanzhaus, Gessnerallee, Fabriktheater und Theaterspektakel. Alleine das Schauspielhaus erhält jährlich 38 Millionen Franken. Alle zwei beziehungseweise vier Jahre müssen die Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene Gelder beantragen. Sie wurden neu ins neue Förderkonzept der Stadt aufgenommen. Dabei handelt es sich um Theaterschaffende, die eigenverantwortlich Projekte stemmen. Ihnen stellt die Stadt Zürich insgesamt 2,6 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung. Der Stadtrat hat das Geld in Eigenregie unter den freien Kunstschaffenden verteilt. (zac)

Die FDP wählte einen anderen Weg um den Vorschlag des Stadtrats noch zu korrigieren. Mit mehreren Minderheitsanträgen versuchten die Freisinnigen, den Theatern Rigiblick und Sogar sowie dem Miller’s mehr Gelder zuzusprechen. Sechs der neun Institutionen erhalten zwar mehr Geld wie bisher, aber dennoch deutlich weniger als sie gefordert hätten um ihre Konzepte umzusetzen. Denn der Stadtrat knüpft die neuen Fördergelder an deutlich mehr Auflagen von der ästhetischen Relevanz bis hin zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit.

Vorschlag des Stadtrats kommt durch

Es liege nicht an dem Gemeinderat, kulturpolitisches Mikromanagement zu betreiben, hiess es von Seiten der AL. Man respektiere den Entscheid der Stimmbevölkerung und das Urteil der Fachjury, welche die Konzepte beurteilt hat, sagte Moritz Bögli im Namen der AL. Dies entsprach der Mehrheit des Gemeinderats. Und so blieben nicht nur alle Anträge der FDP chancenlos. Auch die Rückweisung der Vorlage des Stadtrats kam nicht durch, wobei Maya Kägi Götz (SP) als Sprecherin der Mehrheit ins Feld führte, dass die Institutionen nun jetzt mit den versprochenen Geldern planen können sollten. Müsste der Stadtrat die Weisung nochmals überarbeiten, wäre das nicht sicher.

Als der Gemeinderat um 0.30 Uhr fertig debattiert hatte und vor dem Parlamentsgebäude die Taxis schon Schlange standen, war klar: Der Tanz im Gemeinderat um die Theaterförderung dauerte weit über 2,5 Stunden. Am Ende blieb die Vorlage des Stadtrats aber unverändert.

Mehr Fördergelder geplant

Die Debatte zeigte mehreren Parteien, dass die Konzeptfördergelder nicht ausreichen, um alle Theater in der Stadt wir gewünscht zu fördern. So soll nun eine Motion eine Erhöhung des Fördertopfs verlangen, um zumindest ab 2029 weitere Theater zu fördern – oder den bestehenden mehr Geld zuzusprechen.

Diesem Anliegen zeigte sich auch Stadtpräsidentin Corine Mauch offen gegenüber. Die Frage wird in den kommenden Jahren bloss sein, wie viele Kleintheater bis dahin überleben werden.

Corsin Zander ist stellvertretender Leiter Zürich Politik & Wirtschaft. Als diensthabender Redaktor verantwortet er alle sechs Wochen die Berichterstattung des Ressorts. Mehr Infos @CorsinZander

