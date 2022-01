Pilotprojekt im Kanton Zürich – Grosses Interesse an Imam-Lehrgang Für die achttägige Weiterbildung in Zürich haben sich deutlich mehr Personen angemeldet, als Plätze zur Verfügung stehen. Liliane Minor

Freitagsgebet in einer Moschee in Winterthur. Für islamische Seelsorger gibt es neu einen Kurs im Kanton Zürich. Foto: Heinz Diener

Im März ist es so weit: Der allererste Lehrgang für Imame und muslimische Betreuungspersonen startet mit 20 Plätzen. Das Interesse ist gross, 36 Personen haben sich für den Lehrgang beworben. Das teilt die Justizdirektion mit.

In der achttägigen Weiterbildung namens «Zürich-Kompetenz» geht es unter anderem um Pädagogik, Kommunikation, die Arbeit mit bestimmten Zielgruppen und theologische Fragen. Organisiert wird der Kurs von der Justizdirektion in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Uni Freiburg (SZIG) und der Vereinigung Islamischer Organisationen in Zürich.