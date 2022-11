Nachwuchs fürs Cockpit – Grosses Spektakel am Himmel, aber kaum Frauen mit an Bord Der Spezialflug von Kloten nach Kloten war für Anwärterinnen und Anwärter einer Pilotenausbildung ein Highlight. Es waren auffallend wenig Frauen mit dabei. Thomas Mathis

1 / 5 Bei der Übung wurde eine Helvetic-Maschine von Kampfjets begleitet. Dabei wurden auch sogenannte Flares abgeschossen – für das Foto auch ganz nah am Flugzeug. Foto: Pablo Wünsch Blanco (Sphair)

Kampfjets aus nächster Nähe bei einem Ernsteinsatz beobachten – für die rund 70 jungen Pilotenanwärterinnen und Pilotenanwärter ein Highlight, das sie sich nicht entgehen liessen. Sie verfolgten am Mittwoch die sogenannte Hot Mission der Schweizer Armee aus einer Embraer-Maschine der Fluggesellschaft Helvetic, das heisst, Kampfjets fingen die Maschine ab und begleiteten sie. Während des Einsatzes gab es kein Fenster, an dem nicht zwei oder drei Köpfe und Kameras das Geschehen verfolgten. So erhielten sie einen Einblick ins zivile und militärische Berufsprofil.