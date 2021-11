Erzählnacht in Zürich – Grosses Thema auf kleinem Raum Zum ersten Mal lädt heute Freitag der Klimapavillon am Werdmühleplatz zu einer Kinderlesung ein. Es geht um den blauen Raben Krax, der zum Vermittler wurde. Jean-Marc Nia

In diesem kleinen Häuschen wird für Kinder gelesen. Foto: Markus Keller

Viele dürften das kleine Häuschen am Werdmühleplatz kennen. Ein bisschen unscheinbar ist es, sechseckig, an einen Kiosk erinnernd. Lange waren dort ein Ticketcorner und Infopoint untergebracht. Als dieser die Luken dichtmachte, wurde der Pavillon von 2016 bis 2018 unter dem Namen Pavilleon für verschiedene künstlerische, kreative und Stadtentwicklungsprojekte zwischengenutzt. Seit Herbst 2020 wird er als Klimapavillon genutzt. In diesem Klimapavillon findet am Freitag, 12. November, nun eine Lesung für Kinder ab vier Jahren statt. Grund ist die Erzählnacht, die seit den 1990ern immer am zweiten Freitag im November durchgeführt wird. Diesjähriges Motto: «Unser Planet – unser Zuhause».