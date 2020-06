Wahrzeichen Zürichs – Grossmünsterturm: Balkone werden geschlossen Die beliebte Aussichtsplattform auf der bekannten Zürcher Kirche wird renoviert – und der Zugang zum Aussenbereich vergittert. Der Kanton macht Sicherheitsgründe geltend. Martin Huber

Besucher geniessen von den Balkonen des Grossmünster-Südturms aus den Ausblick auf Zürich. Foto: Gaetan Bally, Keystone

Er ist ein beliebtes Ausflugsziel und eine Touristenattraktion par excellence: der Karlsturm des Zürcher Grossmünsters mit seiner Besucherplattform in rund 40 Meter Höhe. Wer die 187 Stufen hinter sich gebracht hat, dem bietet sich von den vier bisher frei zugänglichen Balkonen in luftiger Höhe ein spektakulärer Panoramablick über die Stadt, den See und die Glarner Alpen.