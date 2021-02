Regel-Chaos zwischen Zürich und Bern – Grossmutter im Fünfer-Haushalt bringt Kanton an den Anschlag Eine Zürcher Familie bekommt ihr drittes Kind. Darf die Grossmutter zur Unterstützung einziehen? Die Antwort der Gesundheitsdirektion irritiert. Martin Sturzenegger

Grossmutter und Kind spielen gemeinsam (Symbolbild). Foto: Archiv

Den 24. Februar 2021 haben sich die Reuters (Name geändert) aus Zürich-Affoltern dick in ihrer Agenda angestrichen. Es ist der voraussichtliche Geburtstermin ihres dritten Kindes.

So weit, so normal. Doch weil die Reuters bald zur fünfköpfigen Familie werden, bringt sie dies aufgrund der geltenden Fünf-Personen-Regel in eine verzwickte Lage: Die Anwesenheit von weiteren Menschen in ihrem Haushalt ist gemäss BAG derzeit nicht erlaubt. Dabei bräuchte die Familie Unterstützung für die bevorstehende Zeit. «Allein mit den drei Kindern würde ich mich schon überfordert fühlen», sagt Lea Reuter. Und ihr Mann müsse nach einem kurzen Vaterschaftsurlaub wieder arbeiten. Die Grossmutter, die in München lebt, habe sich bereit erklärt, für ein paar Wochen unter die Arme zu greifen.