Grossprojekt in Zürichs Untergrund – Die SZU baut ihren Tiefbahnhof am Zürcher HB aus Eine neue Treppe, ein längeres Perron und behindertengerechte Ebenen – die Sihltalbahn hat im Hauptbahnhof Zürich einiges vor.

So soll das Perron mit den Gleisen 21/22 am Zürcher Hauptbahnhof nach dem geplanten Umbau aussehen. Visualisierung: PD

Die geplante Grossausbau der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) wird auch Auswirkungen auf den HB Zürich haben. Auf den Gleisen 21 und 22 des SZU-Tiefbahnhofs, wo die S-Bahnen der Linien 4 und 10 enden, steigen bereits heute rund 40’000 Passagiere am Tag ein und aus. Damit ist gemäss SZU zu Hauptverkehrszeiten die Kapazitätsgrenze fast erreicht.

Den erwarteten Mehrverkehr und das höhere Fahrgastaufkommen will die SZU bis Ende 2026 durch diverse Zusatzbauten auffangen, wie sie mitgeteilt hat. So soll das Mittelperron verlängert werden. Zudem ist ein weiterer Zugang vom Shop-Ville zu den Gleisen am Ostende des Perrons geplant.

Da die Entrauchungsanlage neu konzipiert werden muss, kommt es zu einem Neubau der gesamten Inneneinrichtung des Bahnhofs. Das soll 2025 und 2026 geschehen.

Provisorium für Behinderte

Im Zuge dieser Arbeiten werden die Gleise und Zugänge behindertengerecht ausgebaut. Weil das Behindertengleichstellungsgesetz fordert, dass der öffentliche Verkehr bis spätestens Ende 2023 den Bedürfnissen von Personen mit eingeschränkter Mobilität entspricht, wird ein Teil des Perrons im kommenden November provisorisch auf die gesetzlich vorgeschriebene Höhe gebracht. Diese Arbeiten werden binnen eines Monats während der nächtlichen Betriebspausen umgesetzt und sollen zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember beendet sein, schreibt die SZU.

Der SZU-Tiefbahnhof im HB Zürich ist nicht behindertengerecht. Archivfoto: Doris Fanconi

Ende Mai 2023 hat die SZU das HB-Projekt beim Bundesamt für Verkehr zur Genehmigung eingereicht. Ab Mitte August 2023 wird das Projekt nun öffentlich aufgelegt.

SZU als Dauerbaustelle

Das Vorhaben im SZU-Tiefbahnhof kostet 38,7 Millionen Franken und wird aus dem nationalen Bahninfrastrukturfonds finanziert.

Die SZU ist in diesen Zeiten eine Dauerbaustelle. Ein weiteres Projekt wird derzeit umgesetzt. Weil die Gleise zwischen Selnau und Tunnelstrasse erneuert werden, fährt vom 26. August bis zum 5. September kein Zug zwischen dem HB Zürich und den Stationen Saalsporthalle und Binz.

800-Millionen-Ausbau

Insgesamt investieren Bund, Kanton Zürich und SZU gegen 800 Millionen Franken, um die erwartete Verdoppelung der Passagierzahlen bis 2050 aufzufangen. Angeschafft wird zum Beispiel neues Rollmaterial, und es werden auf diversen Abschnitten Doppelspuren eingerichtet.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Passagieraufkommen auf den SZU-Strecken verfünffacht.

