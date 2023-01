Gericht spricht Kontaktverbot aus – Grossvater lauerte seinen Enkeln vor dem Schulhaus auf Weil er heimlich seine Enkel beobachtete, die sich vor ihm fürchteten, erhält ein Zürcher Grossvater ein Kontaktverbot. Der Mann wehrt sich vor Gericht – vergebens. Lorenzo Petrò

Angst vor dem Heimweg: Der Primarschüler tauchte verkleidet in der Schule auf, weil er vom Grossvater nicht erkannt werden wollte. Foto: Urs Jaudas

Der Primarschüler kommt verkleidet zur Schule, er trägt Sonnenbrille und Dächlichappe. Weil er von seinem Grossvater auf dem Schulweg nicht erkannt werden will, wie er einer Lehrperson sagt. Einige Tage später wendet sich das Kind weinend an eine Betreuungsperson, weil der Grossvater draussen vor dem Schulhaus sitze und zuschaue. Seit 8 Uhr morgens hält sich der alte Mann dort auf, es ist Ende August 2022, er will seine Enkel – der zweite ist im Kindergartenalter – beobachten.

Der Mann macht mit seinem Mobiltelefon auch Fotos der Enkel vor der Schule, im Hort soll er sich hinter Büschen versteckt haben, wie die NZZ schreibt. Schliesslich greift die Stadtpolizei Zürich ein. Sie verordnet Mitte September wegen Stalkings ein Rayon- und Kontaktverbot. Doch der Grossvater will nicht akzeptieren, dass er sich nicht mehr am Wohnort oder bei der Schule seiner Enkel aufhalten darf und keinen Kontakt mehr zu ihnen haben soll, und zieht vor Gericht.

Grossvater streitet seit Jahren mit den Eltern

Wie dem Urteil des Verwaltungsgerichtes zu entnehmen ist, streiten sich Eltern und Grossvater seit Jahren um die Frage, ob der Mann seine Enkel sehen darf. Seit 2019 taucht der Fall in den Akten auf, bereits im Juni 2022 strich das Zürcher Obergericht dem Mann das Besuchsrecht. Dagegen klagte dieser, das Urteil ist derzeit vor Bundesgericht hängig.



Das im September verfügte Rayon- und Kontaktverbot hingegen ist gemäss dem nun erlassenen Urteil (es ist noch nicht rechtskräftig) gerechtfertigt. Selbst, wenn der Grossvater nur einzelne Male vor der Schule, dem Hort oder dem Kindergarten aufgetaucht sei, so habe dies genügt, um bei der Familie ein unsicheres Gefühl zu verursachen und diese in ihrer Handlungsfreiheit einzuschränken, schreibt das Verwaltungsgericht. Es stimmt auch der Vorinstanz zu, dass das Urteil den Grossvater, der in einer anderen Gemeinde lebt, nur leichtgradig treffe. Die Schutzmassnahmen wurden also Ende September rechtmässig um drei Monate verlängert.

Dass ein Grossvater seine Enkel stalkt, sei eine eher ungewöhnliche Konstellation, schreibt die NZZ. Tatsächlich ist aber jegliche Art von Täter-Opfer-Konstellation möglich. Stalker terrorisieren ihre Opfer, indem sie ihnen auflauern, sie mit Anrufen belästigen, mit Textnachrichten überfluten, unerwünschte Geschenke machen, Drohungen ausstossen oder gewalttätig werden. Das Zürcher Gewaltschutzgesetz sieht als Schutzmassnahmen Rayon- und Kontaktverbote oder Wegweisungen aus der eigenen Wohnung vor. Diese dürfen maximal drei Monate dauern.

