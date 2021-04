Debatte um die Zukunft der Stadt – Grün, grüner, Zürich Die Schaffung von rund 140 Pärken und Grünflächen hat der Gemeinderat beschlossen. Die spektakulärste zieht sich vom Bullingerplatz bis nach Wiedikon. Beat Metzler

Die Sihlfeldstrasse im Kreis 4 und die angrenzenden Plätze sollen zu einer grünen Flaniermeile werden. Foto: Urs Jaudas

116 neue Pärke hat der Stadtrat in den neuen Siedlungsrichtplan eingetragen, kleinere wie grössere. Den Grünen reicht das nicht. In der Grundsatzdebatte um die künftige Verdichtung der Stadt, die am Freitagabend weiterging, versuchten sie dieser Liste rund 25 weitere Grünflächen hinzuzufügen.

Dies soll vor allem in den Kreisen 3, 4 und 5 geschehen. «In den zentralen, dicht bebauten Stadtkreisen wurde der Stadtrat von Ideenlosigkeit befallen», sagte Markus Knauss. Daher müsse man nachbessern. Die Vorschläge zielten vor allem auf Plätze und Strassen, die gemäss Markus Knauss keine wichtige verkehrliche Funktion mehr haben. Sie sollen umgestaltet werden zu Alleen oder Grünflächen.