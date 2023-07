Aston Martin DB12 – Grün ist höchstens die Farbe Die ganze Welt ist elektrisiert. Nur Gaydon, das Heimatstädtchen von Aston Martin in England, ignoriert den Trend. Thomas Geiger

1 / 4 In zwei Monaten bringt Aston Martin den völlig neuen DB12 auf den Markt. Fotos: Aston Martin

Mit dem DB12 präsentiert Aston Martin einen komplett neuen Charakterkopf in seiner Sportwagenmodellpalette. Optisch orientiert sich der Neuling an der Formensprache des DB11, wurde aber zugleich in einigen Details weiterentwickelt. Der markentypische Kühlergrill ist gewachsen, die Karosserieüberhänge wirken besonders kurz, die Silhouette zudem breiter und flacher.

Moderner präsentiert sich auch das Cockpit mit zwei mittelgrossen Displays, die als Kombiinstrument und Anzeige-/Bedieneinheit fürs Infotainmentsystem dienen. Ein Materialmix mit verschiedenen Ledersorten und Carbon- und Metallapplikationen sorgt für nobles Ambiente. Auffällig sind mehrere, streng horizontal ausgerichtete Linien. Der DB12 ist selbstredend vernetzt, bietet zeitgemässe Konnektivität und auf Wunsch ein Audiosystem von Bowers & Wilkins.

Der DB12 bleibt ein Gentleman

E-Antrieb? Nein, beim Antriebsstrang setzen die Briten weiter auf einen klassischen Verbrenner. Wie schon im Vorgänger DB11 kommt ein 4,0-Liter-V8 von Mercedes-AMG in Kombination mit Achtgang-Automatik zum Einsatz. Seine Leistung ist auf 500 kW/680 PS und 800 Newtonmeter gestiegen. In 3,6 Sekunden soll die allein an die mit Hinterachse geleitete Kraft den DB12 auf die 100er-Marke treiben.

Bei ersten Probefahrten in Monaco überzeugte der Neuling mit einer Schärfe, die es so bei den Briten noch nicht gegeben hat: Präzise, bissig und pfeilschnell jagt der DB12 über den Asphalt und fühlt sich ungewohnt handlich an. Doch egal: Der Bolide aus Britannien bleibt immer ein Gentleman, der sich nie und nirgends aufspielt. Allenfalls beim Preis. Doch der steht noch nicht definitiv fest. Aber unter 225’000 Franken läuft wohl nichts.

Fehler gefunden?Jetzt melden.