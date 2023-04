Jean-Marie Le Pen – Gründer von rechtspopulistischem Front National erleidet Herzinfarkt Der ehemalige Anführer des französischen Front National liegt im Spital. Die Familie von Jean-Marie Le Pen sei besorgt.

1 / 2 Jean-Marie Le Pen gründete 1972 den Front National. (Archivbild) AFP

Der langjährige Anführer der extremen Rechten in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, ist mit Herzproblemen in ein Spital eingeliefert worden. Der 94-Jährige habe einen «leichten Herzinfarkt» erlitten, verlautete am Samstagabend aus seinem Umfeld. Seine Familie und Freunde seien bei ihm im Spital und «besorgt, aber ruhig», sagte Le Pens Berater Lorrain de Saint Affrique.

Le Pen hatte 1972 die Partei Front National im rechtsextremen Spektrum gegründet. Fünfmal kandidierte er für das Amt des französischen Staatspräsidenten. 2002 schaffte er es gegen Amtsinhaber Jacques Chirac in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl und löste damit Schockwellen aus.

2015 wurde Jean-Marie Le Pen aus der Partei ausgeschlossen, nachdem er unter anderem die NS-Gaskammern wiederholt als «Detail» der Geschichte des Zweiten Weltkriegs bezeichnet hatte und dafür mehrfach verurteilt wurde. 2018 verlor er auch den Ehrenvorsitz der Partei. Inzwischen wurde diese unter Führung von Le Pens Tochter Marine Le Pen in Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) umbenannt.

AFP/roy

