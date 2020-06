Klimaaktivisten empfingen die Kantonsräte am Morgen mit einer klaren Forderung: «Who are the adults in the room?», fragten sie auf einem Transparent, wer sind die Erwachsenen im Raum? Es war eine Vorausanspielung auf die Taktik der SVP, die Debatte möglichst zu verzögern.

Foto: Liliane Minor