Lockdown Lockerung – Grüne und FDP wollen Seeanlagen wieder öffnen Weil sich die Zürcher in den wenigen verbliebenen Pärken zu nahe kommen, sollen die grössten Freiflächen der Stadt am See wieder zugänglich werden. Ausgerechnet die SVP hält am Verbot fest. Lorenzo Petrò

Seit Mitte März gesperrt: Das Arboretum am Seebecken. Foto: Urs Jaudus

«Ich war am Wochenende im Irchelpark, und dort hatte es eindeutig zu grosse Menschenansammlungen, sagt der Grüne Zürcher Gemeinderat und Fraktionspräsident Markus Kunz in der NZZ. «Aber wie will man das verhindern?»

Aus seiner und der Sicht der Zürcher Grünen könnte eine Öffnung des Seebeckens zu einer Entlastung führen. Die Grünen wollen deshalb das Thema in Form einer Fraktionserklärung am Mittwoch im Parlament einbringen. «Als Anregung für den Stadtrat», so Kunz.

Die Grüne haben gemäss Kunz bereits mit Polizeivorsteherin und Parteikollegin Karin Rykart Kontakt aufgenommen, unter anderem um die Exekutive auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen: Der Stadtrat berufe sich in der Sache auf den Bundesrat, «Aber eigentlich hätte er in diesem Bereich ja Handlungsspielraum!» Natürlich müsse die Lockerung der Pandemiemassnahmen sorgfältig angegangen werden.

Für eine Lockerung spricht sich gemäss NZZ auch die Stadtzürcher FDP aus. «Die Anlagen müssen schnell wieder aufgehen», sagt Präsident Severin Pflüger. Die Spielregeln mit dem Abstandhalten seien inzwischen allen bekannt. «Nur weil sich ein paar wenige nicht daran halten, kann man nicht alle dafür bestrafen.»

Temporäre Schliessungen als Alternative

Sollte es nach der Öffnung an einigen Orten zu bestimmten Zeiten wieder zu grossen Menschenansammlungen kommen, schlägt Pflüger temporäre Schliessungen vor, etwa am Samstagabend. «Es gibt aber keinen Grund, warum das Seebecken am Montagmorgen um 9 Uhr gesperrt sein soll.» Die Krise habe ganz deutlich gezeigt, dass der Bürger lernfähig sei.

Für eine Lockerung sind auch Teile der SVP zu gewinnen. Gemeinderat Emanuel Eugster schreibt auf Facebook: «Ich frage mich, wann die Stadt Zürich die Sperrungen um das Seebecken aufhebt. Was jetzt passiert, ist alles andere als ideal. Hunderte von Menschen sitzen beim Mythenquai am See und auf der Wiese!» Die Sache ist allerdings in der Partei noch nicht diskutiert worden.

SVP und SP halten an Verbot fest

SVP-Präsident Mauro Tuena würde eine Öffnung eigentlich begrüssen. «Aber das ist derzeit schlicht nicht möglich.» Die Stadt müsse schliesslich das Versammlungsverbot durchsetzen, gibt er der NZZ zu Protokoll. «Und ein paar Unverbesserliche wollen sich leider nicht an die Regeln halten». Darunter litten am Ende nun alle, die sich anständig verhielten.

Die Stadtzürcher SP will nicht auf eine Lockerung drängen. «Wir verlassen uns in dieser Frage ganz klar auf die Fachleute», sagt Präsident Marco Denoth. «Die Losung heisst immer noch, dass man zu Hause bleiben soll.» Dass die Grünen auf eine Öffnung hinarbeiteten irritiere ihn. Die Lockerungen könnten so verstanden werden, dass man sich nun nicht mehr so stark zurückhalten müsse. «Und das wäre sicher kontraproduktiv», so Denoth.