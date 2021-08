Delegierte entscheiden – Grüne und Grünliberale sagen Ja zur «Ehe für alle» Die Parteien haben der Vorlage vom 26. September erwartungsgemäss zugestimmt – und das in beiden Fällen klar.

Nach der Ja-Parole der Grünen folgt die Torte: Süsse Freude bei den Befürworten der «Ehe für alle». Foto: Keystone

Sowohl die Grünen als auch der Grünliberalen sagen Ja zur «Ehe für alle». Das haben die Delegierten am Samstag an ihren jeweiligen Versammlungen in Freiburg respektive Rüschlikon ZH deutlich beschlossen.

Fast ein Vierteljahrhundert sei es her, seit die damalige Nationalrätin Ruth Genner (ZH) im Parlament zum ersten Mal die «Ehe für alle» gefordert habe, schrieb die Grüne Partei Schweiz am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Entscheid der Delegierten sei entsprechend «klar und deutlich» gefallen.

Die Grünliberalen fassten die Ja-Parole zur «Ehe für alle» ohne Gegenstimme, wie die Partei ebenfalls auf Twitter mitteilte. Es handle sich dabei um eine der zentralsten Forderungen einer «zeitgemässen und liberalen Gesellschaftspolitik». Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am am 26. September über die Vorlage.

