Plan für schärferen Klimaschutz – Grüne wollen CO 2 nach Norwegen verfrachten Eine Reduktion der Emissionen auf netto null reicht den Grünen nicht mehr. Sie fordern neu, dass die Schweiz bis 2040 klimapositiv wird. Adrian Schmid

Bastien Girod ist Chef der Umweltkommission des Nationalrats. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Klimaneutral war gestern, jetzt läuten die Grünen die nächste Runde beim Klimaschutz ein. «Wir fordern, dass die Schweiz ab 2040 klimapositiv wird», sagt Nationalrat Bastien Girod. Das heisst: Bis in 20 Jahren sollen mehr Treibhausgas-Emissionen aus der Atmosphäre entnommen als ausgestossen werden. So sieht es der neue Klimaplan der Grünen vor, den die Partei demnächst präsentieren will.