Stadtzürcher Abstimmung am 3. September – Grüner, kühler, schöner soll Zürich werden: Aber mit mehr Staat? Das Ziel ist klar: weniger Hitze, ein besseres Klima und vor allem mehr Grün. Im Weg dazu unterscheiden sich der Verein Stadtgrün und die Stadt Zürich. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung. Corsin Zander

Geht es nach dem Verein Stadtgrün, könnte der Heimplatz beim Kunsthaus künftig so aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Wer ist der Verein Stadtgrün und was will er?

Der Verein Stadtgrün hat die gleichnamige Initiative lanciert. Präsidiert wird Stadtgrün von Beni Schwarzenbach, dem ehemaligen Präsidenten der Stadtzürcher GLP. Der Verein Stadtgrün will im Wesentlichen Grün- und Wasserflächen im überbauten Stadtgebiet fördern. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, so das Stadtklima zu verbessern. Vor allem aber will er der Stadt Zürich Beine machen, damit es schneller vorwärtsgeht. Deshalb hat der Verein die Initiative lanciert. Mit viel Geld will dieser das Stadtklima verbessern. So soll es mehr Grünflächen und Biodiversität geben, ausserdem sollen Wasserkreisläufe sowie die Luftqualität verbessert werden. Und mit Forschungsprojekten und einer aktiven Information der Bevölkerung soll Zürich eine Vorreiterrolle einnehmen.

Dafür wollte das Initiativkomitee fix 1 Prozent der Stadtzürcher Steuereinnahmen – etwa 30 Millionen Franken pro Jahr – in solche ökologische Massnahmen stecken. Dieser Teil der Initiative ist aber von Stadt- und Gemeinderat für ungültig erklärt worden, weil es rechtlich unzulässig ist, Steuermittel an einen Zweck zu binden. Klar ist aber: Über die Vergabe der Gelder und die konkreten Projekte soll nach dem Willen des Initiativkomitees eine öffentlich-rechtliche Stiftung entscheiden.

Wie schlimm steht es um das Stadtklima in Zürich?

Zürich ist dicht bebaut und ein grosser Teil der Flächen ist versiegelt. Deshalb sind die durchschnittlichen Temperaturen in der Stadt deutlich höher als im Umland. Das ist vor allem im Sommer ein Problem, das sich im Zuge des Klimawandels noch verschärfen wird. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Anzahl der jährlichen Hitzetage (über 30 Grad) von heute 20 bis 2040 verdoppeln wird. Die Zahl der Tropennächte (nicht unter 20 Grad) soll gar von durchschnittlich 20 solcher Nächte auf 50 steigen. Insbesondere für die ältere Bevölkerung sind die Hitze und die mangelnde Luftqualität in der Stadt ein Problem.

Weshalb gibt es zwei Gegenvorschläge zur Initiative?

Der Stadt- und der Gemeinderat sind eigentlich von den Zielen der Initiative Stadtgrün überzeugt. Bloss die konkrete Umsetzung vermochte weder Regierung noch Parlament zu überzeugen. Deshalb haben sie sich für einen Gegenvorschlag entschieden.

Und jetzt wirds kompliziert: Die Initiative sieht eine Änderung der Gemeindeordnung vor, der Verfassung der Stadt Zürich. Will die Stadt nun einen Gegenvorschlag machen, muss dies auf der gleichen Ebene geschehen, also in der Gemeindeordnung.

In dieser will die Stadt aber lediglich allgemeine Ziele und keine detailreiche Umsetzung eines Anliegens festhalten. Deshalb haben Stadt- und Gemeinderat zusätzlich einen indirekten Gegenvorschlag in Form eines Rahmenkredits ausgearbeitet. Dabei handelt es sich um einen Rahmenkredit, der beschlossen werden soll.

Was soll die Stichfrage?

Für den Fall, dass das Stimmvolk sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenvorschlag annimmt, braucht es eine Stichfrage. Dabei kann man sich aber nur zwischen der Initiative und dem direkten Gegenvorschlag (Änderung der Gemeindeordnung) entscheiden. Klar ist aber: Verliert der direkte Gegenvorschlag in der Stichfrage, wird auch der indirekte Gegenvorschlag (Rahmenkredit) hinfällig.

Worin unterscheidet sich die Position des Vereins Stadtgrün von jener der Stadt Zürich?

Die Position des Initiativkomitees unterscheidet sich inhaltlich kaum von den Zielen der Stadt. Deshalb entsprechen auch die allgemeinen Ziele, die Stadt- und Gemeinderat in der Gemeindeordnung festhalten wollen, fast wortwörtlich jenen der Initiative: Begrünung der Stadt ohne den Einsatz von Pestiziden; Verbesserung von Wasserkreisläufen, Gewässerschutz, Luftqualität und akustische Qualität; die Förderung der Biodiversität; die Begrünung und die Entsiegelung geeigneter Flächen.

Die Stadt Zürich wählt aber einen anderen Weg bei der Umsetzung dieser Ziele. Dazu dient der indirekte Gegenvorschlag. Statt einer öffentlich-rechtlichen Stiftung soll eine neue städtische Fachstelle mit rund 20 Vollzeitstellen die Stadtgrün-Ziele umsetzen und die Gelder verteilen. Konkret würde sich die Fachstelle um vier Programme zur Hitzeminderung kümmern:

Hitzemindernde Massnahmen auf öffentlichen Grünflächen und Strassen Beratung von Privaten, um hitzemindernde Massnahmen zu fördern Hitzemindernde Massnahmen bei Liegenschaften der Stadt Forschungs- und Pilotprojekte für hitzemindernde Massnahmen

Wie soll das alles finanziert werden?

Der Stadtrat wollte die Programme zur Hitzeminderung in Form eines Rahmenkredits mit 83 Millionen Franken bis im Jahr 2035 finanzieren. Der Gemeinderat hat diesen Betrag dann noch erhöht, sodass das Stimmvolk mit dem indirekten Gegenvorschlag nun über einen Kredit von 130 Millionen Franken entscheiden kann. In diesem Betrag nicht enthalten ist die Finanzierung der 20 Vollzeitstellen der neuen städtischen Abteilung.

Mit der Initiative wäre die Finanzierung noch nicht geregelt. Darüber müsste der Stadtrat beschliessen, wenn sich die Initiative am 3. September durchsetzt.

Warum hält der Verein Stadtgrün an der Initiative fest?

Formuliert das Parlament einen Gegenvorschlag, der inhaltlich einer eingereichten Initiative sehr ähnlich ist, zieht das Initiativkomitee die Initiative in der Regel zurück. Der Verein Stadtgrün hat dies überraschend nicht getan. Der Hauptgrund dafür ist ein grosses Unbehagen im Verein gegenüber der Stadtverwaltung. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da Ernst Tschannen, der ehemalige Direktor von Grün Stadt Zürich, Co-Präsident des Initiativkomitees ist. Er ist überzeugt: Die Stadtverwaltung arbeite auch deshalb ineffizient, weil sich die verschiedenen städtischen Abteilungen gegenseitig ausbremsen würden. Eine öffentlich-rechtliche Stiftung könne Klimaprojekte – insbesondere jene von Privaten – deshalb besser fördern, ist das Initiativkomitee überzeugt. Ausserdem könnte sie auch Gelder von Privaten sammeln.

Falls sich die Initiative nicht durchsetzt, hat der Verein Stadtgrün bereits angekündigt, weitere Optionen zu prüfen, wie man dennoch ein privates Kompetenzzentrum schaffen könnte.

Welche Position vertreten die Parteien?

Obwohl der Verein Stadtgrün stark vom ehemaligen Stadtzürcher GLP-Präsidenten Beni Schwarzenbach geprägt ist, sind die Grünliberalen gegen die Initiative und für die Gegenvorschläge. Genauso wie SP, Grüne, AL, Mitte und EVP.

FDP und SVP lehnen sowohl die Initiative und als auch die Gegenvorschläge ab. In der Stichfrage würden die Freisinnigen aber der Initiative den Vorrang geben. Sie hatten im Gegensatz zur SVP auch noch Sympathien für den Gegenvorschlag des Stadtrats, der 83 Millionen Franken in die Hitzeminderung investieren wollte. Nachdem der Gemeinderat diesen Betrag auf 130 Millionen erhöht hatte, wollte die FDP den Rahmenkredit aber nicht mehr unterstützen.

Corsin Zander ist stellvertretender Leiter Zürich Politik & Wirtschaft. Als diensthabender Redaktor verantwortet er alle sechs Wochen die Berichterstattung des Ressorts. Mehr Infos @CorsinZander

