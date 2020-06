Verdorbene Speisen – Grüsel-Alarm am Züri-Fäscht Einige höchst unappetitliche Entdeckungen hat das Kantonale Labor bei Kontrollen am letztjährigen Grossanlass gemacht. Martin Huber

Eine erlebnishungrige Menge strömt am 5. Juli 2019 ans Züri-Fäscht. An einigen Orten wurde die Festlaune allerdings getrübt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Rund 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher drängten sich während des dreitägigen Züri-Fäscht im letzten Juli in der Zürcher Innenstadt. Doch in den Festwirtschaften stand nicht überall alles zum Besten, wie aus dem soeben erschienenen Jahresbericht des Kantonalen Labors hervorgeht. «Getrübte Festlaune am Züri-Fäscht 2019», schreibt das Labor, das für die Lebensmittelkontrolle im Kanton Zürich zuständig ist.