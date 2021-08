Zum Saisonstart der Premier League am Freitag – Guardiola, Grealish und die Gier Weiterhin wird nirgends mehr für neue Spieler ausgegeben als in England – grosszügig gibt sich nicht zuletzt Manchester City, weil es nach der Meisterschaft unbedingt die Champions League gewinnen will. Thomas Schifferle

Hier ist er: Rekordtransfer Jack Grealish bei seiner Vorstellung in Manchester vor einer Woche. Foto: Matt McNulty (Getty Images)

Als vor einer Woche der Transfer von Jack Grealish zu Manchester City perfekt war, rief der Club via Twitter aus: «He’s here!» Er ist da. Das hörte sich schon fast so euphorisch an, wie es jetzt in Paris wegen Lionel Messi der Fall ist.

100 Millionen Pfund, knapp 130 Millionen Franken, überweist City für Grealish an Aston Villa. Das ist englischer Rekord seit den 89,3 Millionen Pfund, die Manchester United vor fünf Jahren für Paul Pogba auslegte. Es lässt sich nun trefflich lamentieren über die Dekadenz des Spitzenfussballs, dass er selbst in Pandemie-Zeiten solche Beträge aufwirft. Und darüber, was ein einzelner Spieler wert sein kann.