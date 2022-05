Biologen schlagen Alarm – Gülle aus der Viehzucht zerstört den Wald Ein neuer Bericht zeigt, wie Stickstoff aus der Landwirtschaft Bäume schädigt. Experten fordern dringend Korrekturen in der Subventionspolitik, um die Biodiversität zu retten. Cyrill Pinto Dominik Pluess (Fotos)

Biologin Sabine Braun vom IAP: «Was in den vergangenen Jahren in unseren Wäldern geschah, schockiert Fachleute.» Foto: Dominik Plüss

Es gibt niemanden in der Schweiz, der die Mechanismen in den Wäldern so gut versteht wie Biologin Sabine Braun. Die Leiterin des Instituts für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP) in Witterswil SO trägt seit 38 Jahren die Erkenntnisse aus Waldbeobachtungen zusammen und veröffentlicht diese mit ihren Kolleginnen und Kollegen jeweils im Bericht «Wie geht es unserem Wald?» Braun ist wenig optimistisch: «Was in den vergangenen vier Jahren in unseren Wäldern geschah, schockiert Fachleute wie mich», sagt sie.