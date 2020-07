Fünf Börsen am selben Tag – Günstige Gegelgenheit Gleich fünf Märkte bieten am Samstag ihre Ware an. Mit Modeschauen, Kleidern im Kiloverkauf sowie Schnäppchen bei Privaten im Kreis 3. Jean-Marc Nia

Am Flohmarkt von Marta gibts Kleider aus zweiter Hand. Bild: Marta-Markt/zvg

Marta

Von Marta gibt es Läden, wo man ein Regal mietet und seine Secondhandkleider verkauft. Am Marta-Markt, der in einer ehemaligen Seidenfärberei stattfindet, werden ebenfalls hauptsächlich Secondhandkleider angeboten. Vielleicht auch einige Dekoartikel. Sicher kann man aber auch ein paar kleine, neue Labels entdecken. So gehen etwa Models für Art in Motion aus Zürich sogar auf den Catwalk. Und es gibt Upcycling-Workshops, wo man lernt, mit kleinen Tricks alten Kleidern neues Leben einzuhauchen.

Kleidertausch

Der Anlass findet zwar in einem GZ und am Nachmittag statt, aber das Angebot richtet sich an Erwachsene. Getauscht werden muss übrigens nicht. Man kann auch nur bringen oder holen. Die Kleider müssen frisch gewaschen und dürfen nicht kaputt sein. Maximal zehn Kleidungsstücke dürfen gebracht werden. Pro Artikel erhält man einen Bon, der gegen einen anderen Artikel getauscht wird. Bons können auch für 2 Franken gekauft werden. Und wegen Corona: Die Kontaktdaten werden verlangt.

Vintage-Kilo-Pop-Up-Store

Hier wird die Ware in Gewicht gekauft. Ein Kilo kostet 70 Franken. Angeboten werden Markenkleider aus den 60er- bis 90er-Jahren in verschiedenen Grössen, dazu noch Accessoires wie Ledertaschen, Gürtel oder Seidentücher. Wegen Corona können sich nur eine bestimmte Anzahl Personen im Pop-up aufhalten. Tickets für ein Zeitfenster können im Vorfeld schon gekauft werden, oder aber man findet sich spontan ein, riskiert vielleicht ein wenig Wartezeit und bezahlt vor Ort 4 Franken.

Kreisflohmi 3

Beim Kreisflohmi stellen die Betreiber ihre Stände vor der Haustüre oder auf ihrer Terrasse auf. Bild: Lukas Hofmann

Tolle Idee: Statt dass man seine Ware in aller Herrgottsfrüh irgendwohin schleppen muss, verkauft man sie in der eigenen Wohnung, auf der Terrasse oder im Garten. So funktioniert der Kreisflohmi, der diesmal im Kreis 3 stattfindet. Die Käuferinnen und Käufer begeben sich so auf eine Entdeckungsreise und haben die Möglichkeit, neue Menschen und Orte kennenzulernen. Verkauft werden Dinge, die man nicht mehr braucht oder nicht mehr will, und Dinge, die man mal toll fand, aber jetzt halt nicht mehr.

Swap & Sound

Ein Wunderort ist der Park Platz, nahe dem Oberen Letten. Und wer schon mal dort ist, sollte unbedingt einen Ginbiskus probieren. Das nur nebenbei. Nun zum Markt: Ab

13 Uhr werden hier saisonale Kleider getauscht. Also bringen und mitnehmen. Alles, was bis am Abend nicht weg ist, wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Das heisst aber nicht, dass der Swap eine Sammlung für Altkleidung wäre. Das Sahnehäubchen darf nicht vergessen werden: Für die Musik sorgt eine Liveband.