Restaurant Fischerstube – Gurken, verzweifelt gesucht Das frisch renovierte Lokal am Zürihorn ist zurzeit gut besucht – trotz all der kleinen Unzulänglichkeiten, die leider noch festzustellen sind. Daniel Böniger

Frischer Fisch ist in der Fischerstube an der Tagesordnung. Foto: Samuel Schalch

Das Beste an der neuen Fischerstube ist das Wienerschnitzel (45 Fr.): Die Panade ist goldbraun und knusprig, sie wirft perfekte Wellen. Gut zwei Hände gross ist das plattierte Kalbfleisch, und die Preiselbeersauce, die kaum merklich mit etwas Meerrettich aromatisiert wird, ergänzt die Delikatesse vortrefflich. Noch ein schönes Detail: Die halbe Zitrone ist in ein Tuch gehüllt, sodass beim Auspressen keine bitteren Kerne auf dem Teller landen.

Als weitere Beilage gehört gemäss Speisekarte ein «Kartoffel-Gurken-Salat» mit Kürbiskernöl dazu. Doch da beginnt leider schon die Kritik am Lokal, das seit dem Umbau von der Commercio-Piccadilly-Gruppe (u.a. Mère Catherine, Commihalle) betrieben wird. Die Gurken gingen nämlich in der Küche einfach vergessen. Darauf angesprochen, verspricht die Kellnerin, der Sache nachzugehen – und erwähnt die fehlende Zutat an diesem wolkenverhangenen Mittag nicht mehr.