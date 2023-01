Riesenslalom Kranjska Gora – Eine Aussenseiterin stiehlt Lara Gut-Behrami die Show Lange hält die Schweizerin im 1. Lauf die Bestzeit – doch dann ist die Kanadierin Valerie Grenier noch etwas schneller. Sie stand noch nie auf dem Podest. David Wiederkehr

Lara Gut-Behrami zeigt im 1. Lauf eine starke Fahrt. Foto: Giovanni Auletta (Keystone)

Mit einem Lächeln verabschiedete sich Lara Gut-Behrami von der Leaderbox. Die Schweizerin führte im Riesenslalom von Kranjska Gora und sah wie die Schnellste des 1. Laufs aus, doch überraschend war die Kanadierin Valerie Grenier noch etwas schneller als sie. Nur minimal allerdings: Nur 0,04 Sekunden lag sie vor Gut-Behrami.

Und so geht sie, die 26-Jährige, die noch nie auf einem Weltcup-Podest stand, als Führende in den 2. Lauf. Dieser beginnt um 12.30 Uhr.

Den restlichen Schweizerinnen glückte der erste Durchgang in der slowenischen Skistation nicht wunschgemäss. Michelle Gisin klassierte sich auf dem 11. Rang, mit 0,92 Sekunden ist ihr Rückstand auf das Podest bereits beträchtlich. Allerdings zeigte sie sich zufrieden mit dem Resultat: «Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels nach einer Phase, in der nichts zusammenpasste.»

Wendy Holdener belegt Zwischenrang 17, Camille Rast ist 20.. Andrea Ellenberger (25.) und Simona Wild (29.) zittern um die Qualifikation für den 2. Lauf.

